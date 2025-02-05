Ferdi Tayfur’un Vasiyeti Açıklandı: Tuğçe Detayı

FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ AÇIKLANDI

2 Şubat’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vasiyeti gün yüzüne çıktı. Sanatçının hem menajeri hem de yeğeni olan Şirin Gözalıcı’nın açıklamaları, Tuğçe Tayfur ile ilgili dikkate değer bir detay içeriyor. Arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, sanat dünyasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı. Ferdi Tayfur, binlerce kişinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Vefatından sonra, ailesi arasında tartışmalara yol açan vasiyeti de bugün açıklandı.

BAĞIŞLANACAK MAL VARLIĞI

Sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vasiyetin dağıtımını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ailemizin çınarı canımız babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekânı cennet olsun.”

Paylaşımda, sanatçının son dönemlerde iletişim kurmadığı ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur’un isminin anılmaması da dikkat çekici bir ayrıntı oldu.