Ferdi Tayfur’un Vasiyeti Açıklandı: Tuğçe Katılmadı

FERDİ TAYFUR’UN HASTALIK SÜRECİ VE VEFATI

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık’ta Muğla’nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkisindeki evinde aniden rahatsızlık geçirdi ve bir özel hastaneye götürüldü. Tayfur’un soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı. İlk müdahalesinin ardından Antalya’da bulunan bir hastaneye sevk edilen Tayfur, burada 2 Ocak akşamı hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE VASİYETİ

Tayfur’un cenazesi, İstanbul’a götürülerek Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur’un, 17 Ekim 2024’te noter huzurunda düzenlediği vasiyeti, Marmaris Adliyesi’nde açıklandı. Vasiyetine, Tuğçe Tayfur hariç tüm aile üyeleri katıldı.