Ferdi Tayfur’un Vasiyeti Açıldı, Tepkiler Büyüyor

FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ HAKKINDA DAVALAR DEVAM EDİYOR

2 Ocak’ta hayatını kaybeden arabesk müziğinin önemli ismi Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanmasına yönelik dava Marmaris’teki 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Tayfur, mirasının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), LÖSEV ve aile yakınlarına bıraktı. Ancak Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile abisi Timur Turanbayburt’a herhangi bir malvarlığı bırakmadığı belirtildi.

ŞAŞIRTAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Vasiyetin açıklanmasının ardından, ünlü sanatçının böbreğini bağışlayan oğlu Timur Turanbayburt’a ait olduğu iddia edilen küfür içeren sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Bu durum, Tayfur’un mirasının dağılımı ve aile içerisindeki ilişkileri ile ilgili tartışmaları artırıyor.