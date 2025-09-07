Ferdi Zeyrek Anısına Turnuva Düzenlendi

FERDİ ZEYREK ANISINA TURNUVADA BULUŞTULAR

Evinin içerisinde yaşadığı elektrik kazası nedeniyle 9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına yeni sezon öncesinde bir turnuva düzenleyen Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, özel organizasyonda Zeyrek’in ailesini de ağırladı. Muradiye Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ferdi Zeyrek Turnuvası’na katılan dört Süper Lig ekibinin genel menajerleri, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve çocuklarıyla birlikte parkede bir araya gelip merhum başkanı andı.

AİLEYE ÖZEL FORMALAR HEDEF NEDENİYLE VERİLDİ

Zeyrek Ailesi’ne, Ferdi Zeyrek’in anısına özel olarak hazırlanmış Manisa Basket forması hediye edildi. Manisa Basket organizasyonun ardından, “Merhum belediye başkanımız Ferdi Zeyrek’i ailesiyle birlikte minnetle andık. Onun adı, spora ve şehrimize bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

Manisa’da iki gün süren turnuvada ev sahibi Manisa Basket, oynadığı karşılaşmalarda Bursaspor’a 88-63, son gününde ise Aliağa Petkimspor’a 75-73 yenildi. Petkimspor ise diğer karşılaşmasında Mensinspor’u 82-70 mağlup etti.