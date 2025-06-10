Ferdi Zeyrek Bugün Uğurlanıyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

EŞİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki ‘Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var.’ Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım. Onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum, çünkü o çok inançlı bir adamdı. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DUYGUSAL VEDA

CHP lideri Özgür Özel de konuşmasını gözyaşları içerisinde gerçekleştirdi. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

NAAŞIN ALINMASI

Zeyrek’in naaşı, sabah saat 10.30 sularında hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek’e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.