Ferdi Zeyrek’e Acı Veda, Yas Var

Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dün hayatını kaybetti ve bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek için ilk anma töreni Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Törende, Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek duygusal bir konuşma yaptı. “16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki ‘Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.’ Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende,” ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP lideri Özgür Özel de törende gözyaşlarına hakim olamadı.

TÖRENİN İLERLEYİŞİ VE NAASIN GETİRİLMESİ

Ferdi Zeyrek’in naaşı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nden alındıktan sonra Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Cami’sine getirildi. Ardından, Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir cenaze töreni düzenlendi ve bu törene çok sayıda vatandaş katıldı. Özgür Özel, konuşmasında duygusal anlar yaşadı. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi,” diyen Özel, gözyaşları içinde, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır,” ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN İŞLEMLERİ

Zeyrek’in naaşı, sabah saatlerinde hastaneden alınarak belediye binasına götürüldü. Belediye binası önünde çok sayıda vatandaş toplandı ve burada Zeyrek’in cenazesi, Türk bayrakları ve Manisaspor bayrağı ile kaplanmış cenaze aracıyla geldi. Törende Zeyrek’in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı, Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı ve bu törene binlerce vatandaş katıldı. Namazın ardından, Ferdi Zeyrek için helallik istendi. Zeyrek’in naaşı, Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla taziyeler kabul edilecek.

ŞEHİRDE YAS HAVASI

Ferdi Zeyrek’in ölüm haberi sonrası, şehirde yas atmosferi hakim oldu. Meydanlara “Yastayız” yazılı, Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı. Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı.