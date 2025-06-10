Ferdi Zeyrek’e Hüzünlü Veda Gerçekleşti

FERDİ ZEYREK’İN VEDA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, törende yaptığı konuşmada, “16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki ‘Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.’ Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende” dedi. CHP lideri Özgür Özel de törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişi, cenaze aracının peşinden “En büyük başkan Ferdi başkan” sloganı atarak mezarlığa kadar yürüdü. Zeyrek’in naaşı, Çatal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FERDİ ZEYREK’İN NAAŞI HATUNİYE CAMİSİ’NE GETİRİLDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in naaşı, büyükşehir belediyesindeki törenin ardından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Cami’sine getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu. Özel, “Bir mucize gerçekleştirdi yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyerek, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ VE NAMAZI

Zeyrek’in cenazesi sabah saatlerinde hastaneden alınarak, eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Bu süreçte Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yanında yer aldı. İlk tören ardından, cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı ve bu namaza binlerce vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Zeyrek için helallik istendi. Cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. CHP Genel Başkanı Özel’in katılımıyla taziyeler kabul edilecek.

ŞEHİRDE YAS HAVASI EGEMEN

Ferdi Zeyrek’in ölüm haberi sonrası şehirdeki meydanlara “Yastayız” yazılı Zeyrek’in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı. Şehirde bulunan dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı. Bu durum, kentin yas havasını daha da pekiştirdi.