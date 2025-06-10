Ferdi Zeyrek’e Veda, Gözyaşlarıyla

FERDİ ZEYREK’İN SON YOLCULUĞU

Dün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İlk törende Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlendi. Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, törendeki konuşmasında gözyaşları eşliğinde, “16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki ‘Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.’ Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende” dedi. CHP lideri Özgür Özel de burada yaptığı konuşmada duygularını gizleyemedi.

FERDİ ZEYREK’İN NAAŞI CAMİYE GETİRİLDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in naaşı, belediyedeki törenin ardından Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Cami’sine götürüldü.

CENAZE TÖRENİNE GİREN VATANDAŞLAR

Zeyrek için Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanında cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene çok sayıda vatandaş katıldı. Özgür Özel, gözyaşları içerisinde konuştu. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

CENAZE HASTANEDEN TESLİM ALINDI

Zeyrek’in cenazesi, sabah saatlerinde hastaneden alındı. 10.30 sularında, eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Bu sırada Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yanında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE İLK TÖREN YAPILDI

Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Cenazesi hastaneden alınıp belediyeye götürüldü. Belediye binası önünde çok sayıda vatandaş toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları da törende yer aldı. Zeyrek’in cenazesi, Türk bayrakları ve Manisaspor’un bayrağıyla süslenmiş cenaze aracıyla belediye önüne getirildi. Bu süreçte Zeyrek’in yakınları gözyaşlarını tutamadı.

CENAZE NAMAZI CUMHURİYET MEYDANI’NDA KILINDI

Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı ve bu ibadete binlerce vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Ferdi Zeyrek için helallik talep edildi. Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına gömülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak taziyeleri kabul edecek.

ŞEHİRDE YAS HAVASI ESTİ

Ferdi Zeyrek’in vefat haberi sonrası, kentteki meydanlara “Yastayız” yazılı ve Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı afişler asıldı. Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı.