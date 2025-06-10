Ferdi Zeyrek’e Veda: Tören Manisa’da Yapıldı

FERDİ ZEYREK HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Ferdi Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni yapılacak. Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

NURCAN ZEYREK DUYGUSAL AÇIKLAMADA BULUNDU

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan, yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var. Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum, o çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL DUYGULU BİR KONUŞMA YAPTI

CHP lideri Özgür Özel de konuşmasını duygusal bir şekilde gerçekleştirdi. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, göz yaşları içinde, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

CENAZE NAASI HASTANEDEN ALINDI

Zeyrek’in cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek’e, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek oldu.