Ferdi Zeyrek’e Veda: Tören Manisa’da Yapıldı

FERMANIN KAYBI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamında elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Zeyrek için düzenlenecek cenaze töreni saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yer alıyor. Ferdi Zeyrek, Çatal Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

NURCAN ZEYREK’İN DUYGUSAL AÇIKLAMASI

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki Nurcan, dik dur, 3 tane çocuğumuz var. Ben bugün ona söz verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum; o çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

CHP LİDERİ’NDEN DUYGUSAL MESAJ

CHP lideri Özgür Özel, cenaze töreninde duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, gözyaşları içinde, “Bana diyordu ki, yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

CENAZE NAAŞININ TESLİMİ

Zeyrek’in naaşı, sabah saatlerinde hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından alındı. Bu süreçte Nurcan Zeyrek’e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.