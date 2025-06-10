Gündem

Ferdi Zeyrek’in Cenaze Töreni Düzenlenecek

ferdi-zeyrek-in-cenaze-toreni-duzenlenecek

CENAZE TÖRENİ YAPILACAK

Evinde elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde Zeyrek için cenaze töreni gerçekleştirilecek.

NAAŞI CENAZE NAMAZI İÇİN GÖTÜRÜLECEK

Hatuniye Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Zeyrek’in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Cenaze namazının ardından Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesinde yer alan Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

ÖNEMLİ

Gündem

“Tcmb’den Önemli Repo İhalesi”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL'lik repo ihalesi gerçekleştirdi. Bu durum, faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor.
Gündem

Sıcaklar Kavuruyor, Sağanak Geliyor!

10 Haziran 2025'te Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Şanlıurfa'da 41 derece, bazı illerde ise sağanak yağış bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.