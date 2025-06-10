Ferdi Zeyrek’in Cenaze Töreni Düzenlenecek

CENAZE TÖRENİ YAPILACAK
Evinde elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde Zeyrek için cenaze töreni gerçekleştirilecek.
NAAŞI CENAZE NAMAZI İÇİN GÖTÜRÜLECEK
Hatuniye Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Zeyrek’in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Cenaze namazının ardından Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesinde yer alan Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.