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Ferdi Zeyrek’in Cenazesi Bugün Düzenlenecek

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Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni düzenleniyor.

CENAZE NAMAZI VE DEFİNİ

Hatuniye Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Zeyrek’in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Cenaze namazının ardından Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.

TAZİYELERİN KABULÜ

Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

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