Ferdi Zeyrek’in Cenazesinde Kalabalık Vardı

CENAZE TÖRENİNE KATILAN SİYASETÇİLER

Ferdi Zeyrek, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenden sonra, Zeyrek’in cenazesi Hatuniye Camisi’ne götürüldü. Camide gerçekleştirilen törene; Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, kızları Nehir Zeyrek, Elif Zeyrek ve Zeynep Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Yol Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ katıldı.

ANNE VE AİLE ÜYELERİ DUYGULANDI

Başkan Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek, camiye sağlık ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalyede getirildi. İkizler Elif ve Zeynep Zeyrek, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek ile diğer aile üyelerine destek olmaya çalıştı.

CENAZE YÜRÜYÜŞÜ VE DUALAR

Hatuniye Camisi’nde Ferdi Zeyrek için helallik alındıktan sonra Zeyrek’in naaşı, Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Cenaze omuzlarda taşınırken, vatandaşlar alkış tuttu. Tören alanının yakınındaki Şehzadeler Kaymakamlığı ve Valilik binası çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Cenaze namazı, Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı ve dualar okunmasının ardından Zeyrek’in naaşı, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere yola çıktı. Binlerce kişi, cenaze aracının arkasında ‘En büyük başkan, Ferdi başkan’ sloganları atarak ve tekbir getirerek mezarlığa kadar yürüdü. Zeybek, gözyaşları içinde toprağa verildi.