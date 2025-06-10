Ferdi Zeyrek’in Cenazesine Çok Misafir Geldi

CENAZE TÖRENİNE GÖSTERİLEN İLGİ

Ferdi Zeyrek, Manisa’daki son yolculuğuna düzenlenen bir törenle uğurlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen anma etkinliğinin ardından, Zeyrek’in cenazesi Hatuniye Camisi’ne getirildi. Törene Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, kızları Nehir Zeyrek ve ikiz kızları Elif ile Zeynep Zeyrek gibi yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasi figürler katıldı. Bu isimler arasında; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Yol Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da yer aldı.

DUYGULU ANLAR

Başkan Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek, sağlık ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalyede camiye getirildi. İkizler Elif ve Zeynep Zeyrek, tabuta sarılarak duygusal anlar yaşadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek ve aile üyelerini teselli etmeye çalıştı.

CENAZE YÜRÜYÜŞÜ VE NAMAZ

Hatuniye Camisi’nde Ferdi Zeyrek için helallik alındıktan sonra, Zeyrek’in naaşı Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. Cenaze omuzlarda taşınırken, çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Törenin yapılacağı alanda kalabalık bir topluluk oluştu. Cenaze namazı, Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı. Okunan duaların ardından, Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracına yüklendi. Binin üzerinde kişi, cenaze aracının arkasında yürüyerek ‘En büyük başkan, Ferdi başkan’ sloganları atarak mezarlığa kadar eşlik etti. Zeyrek, gözyaşları içinde toprağa verildi.