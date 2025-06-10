FERDİ ZEYREK’İN ÖZEL YAŞAMI GÜNDEMDE

Son zamanlarda gündemde olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in özel hayatı kamuoyunun merak ettiği konular arasına girdi. Vatandaşlar, Ferdi Zeyrek’in evlilik durumu, eşinin kim olduğu ve kaç çocuğu bulunduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Ferdi Zeyrek evli mi, eşi kim? Ferdi Zeyrek’in kaç çocuğu var? İşte, Ferdi Zeyrek’in aile hayatına dair merak edilen detaylar.

FERDİ ZEYREK’İN EŞİ KİM?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in özel yaşamına dair detaylar, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Son gelişmelerin ardından, Ferdi Zeyrek’in medeni durumu ve eşi hakkında bilgi edinmek isteyenler için bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Ferdi Zeyrek evli. Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, sade yaşam tarzı ve göz önünde olmayı istemeyen duruşuyla dikkat çekiyor. 2003 yılında Ferdi Zeyrek ile evlenen Nurcan Zeyrek, siyasi alanda aktif olmamayı tercih etse de zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine katılarak, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik etkinliklerde gönüllü olarak yer alıyor.

FERDİ ZEYREK’İN ÇOCUKLARI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in aile yaşamı da kamuoyunun dikkatini çekiyor. Edinilen bilgilere göre, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte üç kız çocuğu bulunuyor. Başkan Zeyrek, ailevi hayatını gizli tutmayı tercih eden kişiler arasında yer alıyor.