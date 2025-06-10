Ferdi Zeyrek’in Ölümü Türkiye’yi Üzdü

TRAJİK KAYIP MANİSA’YI SARSTI

Elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü, Türkiye’de derin bir üzüntü yarattı. Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek’i uğurlamak amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde büyük bir kalabalık toplandı. İlk törenin ardından, Zeyrek’in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti ve burada sosyal mesafenin göz ardı edildiği bir kalabalık oluştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Cenaze töreninde Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, gözyaşları içinde bir konuşma yaptı. Nurcan Zeyrek, “Bana hep derdi ki ‘Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var.’ Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende” diyerek alandaki vatandaşlardan helallik istedi. Törende ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşma yaptı. Özel, “6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa’ya. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi” diye belirtti.