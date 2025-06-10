Ferdi Zeyrek’in Ölümü Türkiye’yi Yas İçinde Bıraktı

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU

Elektrik akımına kapılarak feci bir şekilde yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye soktu. Bugün Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce vatandaş, Zeyrek’i uğurlamak üzere ilk törenin gerçekleştirildiği Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

CENAZE NAMAZI BÜYÜK BİR KALABALIKLA KILINDI

İlk törenin ardından Zeyrek’in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir kalabalık eşliğinde icra edildi. Alana gelen binlerce kişi meydana sığmadı. Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, törende gözyaşları içinde yapmış olduğu konuşmada, “Bana hep derdi ki ‘Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var’. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende” diyerek katılımcılardan helallik istedi.

DUYGUSAL VEDA VE ANILAR

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, “6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa’ya. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi” diye konuştu. Cenazenin ardından ülkesi için her kesimde derin bir iz bırakan Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek de, Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i teselli etti.