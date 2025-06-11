Ferdi Zeyrek’in Ölümü Üzerine Yeni Bilgiler

MANİSA’DA TRAJEDİK KAYIP

Zeyrek, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün saat 17.05’te hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ayrıca, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 20’den fazla kişinin ifadesi alındı ve bunlardan 2’sinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiği bildirildi.

TEKNİK RAPORDA ŞOK DETAYLAR

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, yaptığı teknik incelemelerde, havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğunu saptadı. Yapılan değerlendirmelere göre, tesisatta nem oluştuğu belirlendi ve raporda “50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü” olduğuna vurgu yapılarak Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan akıma kapıldığı ifade edildi.

KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ İŞLEMEZ HALDE

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesindeki kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlevsiz hale geldiği, villanın ana şalterinde de böyle bir sistemin bulunmadığı kaydedildi. Zeyrek’in filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek için makine dairesine indiği ve burada çıplak ayakla ve ıslak zeminde bulunduğu da raporda belirtildi.

RAPOR SAVCILIĞA İLETİLECEK

Yapı ruhsatı ve diğer teknik detaylarla birlikte tamamlanacak raporda, olayın nasıl gerçekleştiği ve olası ihmaller değerlendirilecek. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi bekleniyor.

ACILI AİLEYE DERİN ÜZÜNTÜ

Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldığında hemen yoğun bakıma alındı. 70 dakika süren müdahaleyle hayata döndürülse de üç dakika boyunca akıma maruz kaldığı nedeniyle birçok organında hasar oluştu. Türkiye’nin önde gelen profesörlerinden görüşler alındı ve İzmir’den özel cihazlar getirildi. Ancak bütün çabalar, 67’nci saatte acıya dönüştü ve Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesini kaybetti.