Ferdi Zeyrek’in Ölümü Yasa Boğdu

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI MANİSA’YI YASA BOĞDU

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı, hem Manisa’yı hem de tüm Türkiye’yi derin bir acıya sürükledi. Manisalılar, Ferdi Başkanlarını son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi. Binlerce kişi, cenaze töreninin gerçekleşeceği Manisa Büyükşehir Belediyesi önüne akın etti. Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in cenazesi hastaneden alındı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUN OLDU

Cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekili Mustafa Sarıgül gibi pek çok önemli isim yer aldı. Cenaze aracının ön koltuğuna oturan Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in cenazesini taşıdı.

NURCAN ZEYREK’İN DUYGUSAL AÇIKLAMALARI

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O Manisa sevdalısıydı. Çok inançlıydı, hakkınızı helal ediyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Bana hep derdi ki Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. O çok iyi bir adamdı. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım” şeklinde duygusal bir konuşma yaptı. Bu konuşma, cenaze törenine katılanların gözlerini doldurdu.