Ferdi Zeyrek’in Ölümüne Dair Yeni Bilgiler

MANİSA’NIN ACI KAYBI

Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde dün saat 17.05’te yaşamını yitirdi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, Zeyrek’in komşularının da bulunduğu 20’den fazla kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerin 2’sinin şüpheli sıfatıyla ifadelere katıldığı öğrenildi.

TEKNİK İNCELEME SONUÇLARI

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin yaptığı teknik incelemelerde, havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu belirlendi. Ayrıca, tesisatta nem birikintisinin olduğu tespit edildi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımının potansiyel olarak öldürücü olabileceği vurgulanırken, Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan akıma maruz kaldığı kaydedildi.

KORUYUCU SİSTEMDEKİ SORUNLAR

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesindeki kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlevsiz hale geldiği ve villanın ana şalterinde böyle bir sistemin eksik olduğu belirtildi. Zeyrek’in filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine indiği, burada çıplak ayakla ve ıslak zeminde bulunduğu da raporda yer aldı.

RAPOR SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Yapı ruhsatı ve diğer teknik detayların da dahil olacağı tamamlanmış rapor, olayın gerçekleşme şekli ve muhtemel ihmallerle birlikte değerlendirilerek Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi bekleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek, hemen yoğun bakıma alındı. Sürenin ardından 70 dakikalık bir müdahaleyle hayata döndürüldü. Ancak 3 dakika boyunca elektrik akımına maruz kaldığı belirtilen Zeyrek’in birçok organı hasar gördü. Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından görüşler alındı ve İzmir’den özel cihazlar temin edildi. Ancak tüm çabalara rağmen, 67’nci saatte Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesini kaybetti.