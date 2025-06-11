Ferdi Zeyrek’in vefatı tüm Türkiye’yi sarsmıştı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK’İN KAYBI TÜM TÜRKİYE’Yİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, Türkiye genelinde büyük bir hüzün yarattı. Binlerce Manisalı, sevilen başkanları için düzenlenen cenaze törenine katılarak son görevlerini yerine getirirken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bu duygusal anlara tanıklık etti. Özel, yol arkadaşı Zeyrek’in tabutunu omuzladı ve ardından onu elleriyle toprağa verdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DUYGUSAL ANLARI VE TOPLUMSAL ETKİ

CHP liderinin bu içten vefası, törende bulunan herkesi ve sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi. Ayrıca, Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu da sosyal medya hesabında, Özel’in defin anında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Miroğlu, “Bu vefatın hatırlattığı insana dair o kadar çok şey var ki, biri diğerinden kıymetli! Bir baba, bir sevgili, bir eş, ardında hep sahip çıkılacak ve hep baki kalacak bir hayat hikayesi bırakarak hayata veda etti” dedi.

FERDİ ZEYREK’İN HATIRASI VE BIRAKTIĞI MİRASI

Miroğlu, “Bir halk, onu ailesinden biri, kanından, canından biri gibi uğurladı. Ve bir parti lideri, siyasetin geçici, dostluğun ve sevginin ise koltuğa kadar değil mezara kadar gideceğini gösterdi” ifadelerini kullandı. Miroğlu, “Sevgili Başkan Ferdi Zeyrek, kısa ömrüne, bizi biz yapan hikayelere sonsuz bir yer açtı ve o hikayeleri adeta yeniden yazdı. Ah bir de arzu ettiği gibi 80 yaşına kadar yaşayabilseydi! Güle güle kardeşim, seni tanımayı, senden feyz almayı çok isterdim. Yerin cennet, toprağın bol olsun” dedi.