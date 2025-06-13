Ferdi Zeyrek’in Vefatından Sonra Manisa Kararı

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI SONRASI SEÇİM SÜRECİ

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, bu süreçte aday çıkarmama kararı aldıklarını açıkladı. Turgut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağız” dedi. Ayrıca, Turgut, “Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır” ifadesini kullandı.

FERDİ ZEYREK’İN VEFAT DETAYLARI

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek’in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.