Ferdi Zeyrek Uğurlanıyor Bugün

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni düzenleniyor. Cenazenin Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilmesi planlanıyor.

NURCAN ZEYREK’İN DUYGUSAL AÇIKLAMASI

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüze katmadan ‘yapacak çok işim var’ diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki Nurcan, ‘dik dur, üç tane çocuğumuz var.’ Ben bugün ona söz verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum, o çok inançlı bir adamdı. Üç tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” sözlerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DUYGUSAL KONUŞMASI

CHP lideri Özgür Özel de duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyerek gözyaşlarını tutamayarak, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

NAAŞIN HASTANEDEN ALINMASI

Ferdi Zeyrek’in naaşı, sabah saatlerinde hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek’e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.