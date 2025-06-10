Ferdi Zeyrek Uğurlanıyor, Özgür Özel Ağlıyor

FERDİ ZEYREK HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni yapılıyor. Ferdi Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

NURCAN ZEYREK DUYGULARINI PAYLAŞTI

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, ‘Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var.’ Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum çünkü o çok inançlı bir adamdı. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL AĞLAYARAK KONUŞTU

CHP lideri Özgür Özel de yaptığı konuşma sırasında duygularını tutamadı. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, göz yaşları içinde, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

NAAŞI HASTANEDE TESLİM ALINDI

Zeyrek’in cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan, eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek’e, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.