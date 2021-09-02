Ferhan Şensoy gözyaşlarıyla uğurlandı

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ferhan Şensoy, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferhan Şensoy için bugün Ses Tiyatrosu’nda tören düzenleniyor. Törenin girişinde babasının tabutunu göre Derya Şensoy ise gözyaşlarına boğuldu. Anma töreni sırasında konuşan Müjgan Ferhan Şensoy ise babasına “Size babamı anlatmaya kalkamam. En az benim kadar tanıyorsunuz” sözleriyle veda etti.

Ferhan Şensoy, iki gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Şensoy’un sarı-kırmızılı kulübün bayrağına sarılı tabutu, Ses Tiyatrosu’ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi’ne getirildi. Kızları Derya ve Ferhan Şensoy, gözyaşlarına boğuldu.

Ardından 70 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy’un naaşı Ses Tiyatrosu’na getirildi. Kızı Derya Şensoy gözyaşlarını tutamadı.

BABASINA BÖYLE VEDA ETTİ

Anma töreninde konuşan Müjgan Ferhan Şensoy, “Annemden sonra konuşmak biraz zor olacak. Zaten o kadar güç ki burada böyle durmak. Ayağımın altındaki halıya, perdelere, şuradaki kulise rağmen. Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam, onu az benim kadar tanıyorsunuz. Babamı ne kadar sevdiğimden bahsetsem eminim hepiniz benim kadar ayrı ve özel olarak seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zorlardı beni. Onu en çok benim sevdiğimi ispat etmeye uğraşırdım. Birkaç gündür ve şu an burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak ve bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Ölümden hiç korkmadı babam. Yaşamını anlamlı kılmaya kıymet verdi. Sayısız insanın aklına, kalbine ve fikrine ektiklerine bakınca anlıyorum ki hayat tam olarak böyle bir inatla yaşanır” ifadelerini kullandı.

Derya ve Müjgan adında iki kız babası olan sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu. Müjgan Ferhan Şensoy, kız bebeğine 9 aylık hamile. Ancak usta sanatçı, doğmasına sayılı günler kala torunu ‘Pera’yı göremeden vefat etti.