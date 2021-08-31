Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un geçirdiği iç kanama sonucu 70 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

70 yaşındaki Ferhan Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu. Şensoy’un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

İç kanama geçiren Şensoy, 2 Temmuz’dan bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Ferhan Şensoy’un kurduğu “Ortaoyuncular”dan yapılan açıklamada, “Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… ” denildi.