Ferhat Arıcan Dünya Kupası’nda Altın Kazandı

FERHAT ARICAN ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Türkiye’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda altın madalya elde etti. Ferhat Arıcan, Antalya’da 4 gün süren etkinlikte İbrahim Çolak Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde erkekler paralel bar aleti finalinde yarıştı.

MEHMET AYBERK KOŞAK’TAN BRONZ MADALYA

Ferhat Arıcan, bu finalde 14.466 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nın 3. ayağında ülkemizi temsil eden diğer milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde 14.067 puanla üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.