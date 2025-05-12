Ferhat Kurtoğlu, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

FERHAT KURTOĞLU’NUN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Ferhat Kurtoğlu, engelli bilek güreşinde Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonlukları bulunan bir sporcu. Dünya şampiyonluğu hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Çocuk felci nedeniyle bir yaşından beri tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Ferhat, 2002 yılında bir iftar çadırında izlediği bilek güreşi gösterisiyle bu branşa ilgi duymaya başlamış. 2007’de Türkiye şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Ferhat, katıldığı Türkiye şampiyonalarında tam 16 kez birincilik elde etmiş ve Avrupa ile dünya şampiyonalarında da çeşitli dereceler kazanmış. 2022’de Romanya’da düzenlenen organizasyonda 28 ülkenin arasında Avrupa şampiyonu olmayı başarmış.

SPOR VE İŞ HAYATINI BİR ARADA YÜRÜTÜYOR

Bu yıl Kayseri’de 65 kilogram kategorisinde sol kolda altın, sağ kolda ise gümüş madalya kazanarak Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonalarına katılma hakkı elde eden Ferhat, spor hayatının yanı sıra iş hayatını da sürdürmekte. Erken saatlerde kalkarak simit tezgahının başına geçen 49 yaşındaki Ferhat, akşam saatlerinde işini tamamladıktan sonra spor salonuna yöneliyor. Haftanın altı günü spor salonunda antrenman yaparak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU HEDEFİ VE GELECEK PLANI

Ferhat Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok derece kazandığını ifade ediyor. En büyük hedefinin, bu yıl ağustos ayında Bulgaristan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getiriyor. “Avrupa şampiyonluklarım var ama dünya şampiyonu hiç olamadım. 2007 ve 2021’de dünya ikincisi, 2019’da ise dünya üçüncüsü oldum.” diyen Ferhat, 2025’te bu hedefe ulaşmak için yoğun bir antrenman sürecinden geçiyor.

Her gün en az bir saatlik antrenman yapmakta olan Ferhat, dünya şampiyonu olduktan sonra yeni nesillere örnek olmayı ve onları çalıştırmayı istediğini belirtiyor. Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu anlatan Ferhat, bu nedenle eğitim hayatına devam edemediğini vurguluyor. “Şimdilerde açık öğretimde liseyi bitirmek üzereyim. Simit satarak geçimimi sağlıyorum ve aynı zamanda şampiyonluklara hazırlanıyorum.” diyor. Engelli bir birey olarak bu başarıları elde edebiliyorsam, gençlerin neler yapabileceğini düşünmekte olduğunu kaydeden Ferhat, “Herkes sporcu olmak zorunda değil ama hangi işi yaparsanız yapın, emek, arzu ve istek olduğu sürece başarı mutlaka gelir.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, daha önce “Çıkmaz” olan soyadını bir süre önce değiştirdiğini de ekliyor.