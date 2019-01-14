Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Ferhat Tunç’un Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Tarifeli uçakla dün akşam Almanya’dan gelen şarkıcı Ferhat Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır’da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
TRT