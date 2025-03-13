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Feribot Yalova’da Kontrol Kulübesine Çarptı

FERİBOTUN KONTROLU KAYBOLDU

Yalova’da, İstanbul Deniz İşletmeleri İDO’ya ait bir arabalı feribot, iskelesine yanaşmaya çalışırken kontrol kulübesinin betonuna çarpma olayı yaşandı. Çarpmanın etkisiyle feribotun içinde ayakta bekleyen birçok yolcu yere düştü. Olayda can kaybının olmadığı bildirildi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Yalova – Yenikapı seferini gerçekleştiren arabalı feribot, saat 15.00’te Yalova iskelesine yanaşmaya çalışırken kontrolden çıktı ve iskelenin köşesinde bulunan kontrol memurlarının odası ile bağlantılı kulübenin betonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşanan sarsıntıda, feribotun içinde ayakta bekleyen birçok yolcu yere düştü. Can kaybı yaşanmazken, bazı yolcuların hafif yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri belirtildi.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası hemen olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yolcular, kontrollü bir şekilde feribottan tahliye edildi. Yaralı yolcuların sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavileri gerçekleştirildi. Kazanın, dalgınlık nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor.

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