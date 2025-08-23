Haberler

Feribotta intihar girişimi kurtarıldı

OLAYIN TANIMI

Yalova’dan Eskihisar seferine çıkan feribotta S.K. (35) isimli bir kadın, intihar girişiminde bulunarak denize atladı. Olay, saat 19.00 sıralarında gerçekleşti ve diğer yolcuların gözü önünde yaşandı. Kadının suya atladığını gören bir yolcu, hemen onu kurtarmak için suya daldı. Feribot, derhal hızını keserek durdu.

KURTARILMA ANLARI

Suya atlayan yolcu, denizdeki can simidiyle kadını boğulmak üzereyken son anda kurtardı. Olayın hemen ardından, durumdan haberdar olanlar tarafından ihbar yapıldı. Bu ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. S.K. ile onu kurtaran yolcu, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU

Ekipler tarafından karaya çıkarılan S.K., ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan kontroller sonrasında, kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayın kurtarılma anları, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNEMLİ

