Feridun Geçgel İstifa Etti, Ankaragücü’nde

Feridun Geçgel, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde Futbol Şube Sorumlusu olarak uzun süredir görev yapıyordu. Ancak son günlerde, görevinden istifa ettiğini resmi olarak açıkladı. Bu ani gelişme, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında büyük bir merak yaratırken, çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Feridun Geçgel ile ilgili detaylar ise haberin devamında yer alıyor.

KİMDİR FERİDUN GEÇGEL?

Feridun Geçgel, 1970 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Geçgel, elektrik malzemeleri alanında faaliyet gösteren Özgüney Elektrik A.Ş.’yi kurdu. İşlerini büyüterek transformatör sektörüne yöneldi ve 2005 yılında ailesiyle birlikte ASTOR Transformatör Şirketi’ni satın alarak İstanbul’a taşındı. 2015’te Astor Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu ve şirketin merkezi Ankara’ya taşındı. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak Astor Enerji’yi önemli bir piyasa değerine ulaştırdı.

Feridun Geçgel, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşında olup, iş dünyasındaki başarılı kariyeriyle tanınıyor. Özellikle enerji sektöründe önemli projeler gerçekleştiren Geçgel, Ankara merkezli Astor Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer almakta. Şanlıurfa kökenli olması, onun iş dünyasındaki etkili duruşuna ve vizyonuna büyük katkı sağladı.

Feridun Geçgel, MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu olarak kat ettiği fedakarlıklara rağmen, son gelişmeler ve alınan sonuçlar ışığında görevinden istifa etti. Geçgel, istifasına dair yaptığı açıklamada, kulüp için büyük bir emek sarf ettiğini ve karşılık beklemeden çalıştığını ifade etti. Ankaragücü’ne olan bağlılığının devam edeceğini ve kulübe destek vermeye devam edeceğini de belirtti.