Ferit Kaya, Çocuklara İkramda Bulundu

FERİT KAYA’DAN ÇOCUKLARA İKRAM

Kültür Yolu Turizmi Festivali çerçevesinde “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filmi açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliği izleyen öğrencilere Erzurumlu duyarlı iş insanı Ferit Kaya, Karayazılı çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri dağıttı. Karayazı Kaymakamı Onur Titiz’in de yer aldığı bu anlamlı etkinlikte, Ferit Kaya memleketi Erzurum’da çeşitli ilçeleri gezerek, dar gelirli ailelere ramazan ayında yardımlarını sürdürdüğünü belirtti. Kaya, Karayazı İlçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde 3 bin çocuğa ikramda bulundu.

ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK AMAÇLI ETKİNLİK

Ferit Kaya, bu etkinliğin çocukları sevindirmek ve mutlu etmek amacıyla yapıldığını ifade etti. “Öncelikle evlatlarımızı bir nebze olsun bu tatil sırasında mutlu etmek, çocuklarımızı gülümsetebilmek mutluluklarına ortak olmaktı” diyen Kaya, bu tür etkinliklerin kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi. Ayrıca, bu tür festivallerin aile kültürünün korunmasına katkı sağladığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aile kültürümüzü yaşatılmasına önemli değer kazandırdığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN GÜNLÜK YARDIMLAR

Kaya, etkinlikte yer almanın ve Karayazı’da gelecek neslin aydınlık çocuklarına pamuk şekeri ve patlamış mısır dağıtarak mutluluklarına ortak olmanın gururunu yaşadığını belirtti. “Allah tüm evlatlarımızın bahtını açık etsin” diye ekleyen Ferit Kaya, gönüllü olarak herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade etti.