Ferit Kaya’dan Şive İtirafı Geldi

FERİT KAYA’DAN DİLİYLE İLGİLİ İTİRAF

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’de ‘kötü adam’ karakteri Ferit Kaya, şivesiyle oldukça dikkat çekiyor. Oyunculuk eğitimine başladığı dönemlerde dil konusunda yaşadığı zorluklara değinen Diyarbakırlı oyuncu, “Oyunculuk kariyerimin ilk yıllarında dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor. Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR’A GİTME YASAĞI

Şivesini düzeltmek için yakın arkadaşı Erkan Avcı’nın uyguladığı TRT’yi açık bırakıp uyuma yöntemini de denediğini belirten Ferit Kaya, oyunculuk eğitimi aldığı sırada Diyarbakır’a gitmesinin yasaklandığını açıkladı. Kaya, “Hocalar bana bir buçuk yıl Diyarbakır’a gitme yasağı koydular. Çünkü düzeltiyorum, gidiyorum bozuluyor, bir daha geliyorum. ‘Yasak’ dediler bir buçuk yıl gitmek. Öyle öyle çok şükür buralara kadar geldik” dedi.

UZAK ŞEHİR HER PAZARTESİ YAYINDA

Ayna Yapım’dan çıkan Uzak Şehir, her pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Dizi, izleyicilerin ilgisini çeken karakterleri ve olay örgüsüyle dikkat çekiyor.