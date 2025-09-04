Haberler

Ferit Melen Havalimanı Bakımda

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Van’ın ulaşımında kritik bir rol üstlenen Ferit Melen Havalimanı’nda 3 ay sürecek bakım ve onarım çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Havalimanına son inişler de yine bugün gerçekleşiyor. Bakım öncesi, piste inen son uçakların anları yolcuları ve havalimanı çalışanlarını duygulandırdı.

ULAŞIMDA GEÇİCİ DEĞİŞİKLİKLER

Bakım süresi boyunca, Van’a ulaşım çevre illerdeki havalimanları üzerinden sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Ferit Melen Havalimanı daha modern ve güvenli bir hizmet sunacak. Vatandaşlar, seferlerin geçici olarak durdurulmasından dolayı bazı zorluklar yaşayacaklarını ancak bu çalışmaların Van için büyük bir kazanım sağladığını belirtti.

Gaziantep’te 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 139 şüpheliyi gözaltına aldı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Birleşik Metal-İş, MESS’ten Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ayda yüzde 58,5 zam talep etti; yaşam standartlarının düştüğünü vurguladı.

