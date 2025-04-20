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Ferit Melen Havalimanı’nda Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Van Ferit Melen Havalimanı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildiriliyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Ferit Melen Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri analiz çalışmaları sırasında yabancı uyruklu 2 şüpheliyi durdurdu. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Bu kişilerin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındıkları belirtildi.

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