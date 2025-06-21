Ferizli’de 5 Araçla Kaza Oldu

5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA

Sakarya ilinin Ferizli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 5 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Olay, Adapazarı-Karasu yolu üzerindeki Ferizli geçişinde gerçekleşti. O.G. yönetimindeki 54 AJE 975 plakalı tır, O.C.’nin kullandığı 34 ELU 099 plakalı otomobil, H.A’nın kontrolündeki 34 CND 927 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 34 TL 8820 plakalı kamyonet ve S.S.’nin kullandığı 54 ZZ 389 plakalı hafif ticari aracın karıştığı bu kaza, sürücülerin dikkatsizliği sonucu oluştu.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Kazada yaralanan S.S. ile yanındaki C.Y. ve O.C.’nin kullandığı otomobildeki bir kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonrasında bölgede bir süre aksayan ulaşım, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Bu tür zincirleme kazaların önlenebilmesi için sürücülerin dikkatli olması gereken bir konu.