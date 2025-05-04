Haberler

Ferizli’de Kaza, Genç Hayatını Kaybetti

GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yaşanan kaza, genç bir hayatı sona erdirdi. İnönü Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda yaralanan Mustafacan Kolaşali (18), tedavi için götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA DETAYLARI

Dün İnönü Mahallesi’nde B.F.Y’nin (18) kullandığı 54 AIE 821 plakalı motosiklet ile E.S. idaresindeki 54 D 1621 plakalı hafif ticari araç arasında çarpışma yaşandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarındaki bir duvara çarparak durdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Kolaşali, hemen hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Manila’da Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti

Manila'daki Ninoy Aquino Havalimanı'nda bir sürücünün kalabalığın içine dalması sonucu 4 yaşındaki bir kız çocuğu ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı.
Haberler

Hazine İhaleleri Gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Mayıs tarihlerinde 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilleri satışı yapacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.