Ferizli’de Kaza, Genç Hayatını Kaybetti

GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yaşanan kaza, genç bir hayatı sona erdirdi. İnönü Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda yaralanan Mustafacan Kolaşali (18), tedavi için götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA DETAYLARI

Dün İnönü Mahallesi’nde B.F.Y’nin (18) kullandığı 54 AIE 821 plakalı motosiklet ile E.S. idaresindeki 54 D 1621 plakalı hafif ticari araç arasında çarpışma yaşandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarındaki bir duvara çarparak durdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Kolaşali, hemen hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.