Ferizli’de Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

FERİZLİ’DE TRAKTÖR KAZASI
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde, fındık bahçesinde ilaçlama yapan sürücü, kontrolünü kaybederek devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın detayları, Ferizli ilçe merkezinde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi olan 55 yaşındaki Tahsin Akçay, üç çocuk babasıydı.
KAZA ANI VE MÜDAHALE
İlaçlama işlemi sırasında traktörünün hakimiyetini kaybeden Akçay, aletin devrilmesiyle ciddi şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Akçay’ın kazadan sonra yaşamını yitirdiğini belirledi.
CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Tahsin Akçay hastane morguna kaldırıldı. Akçay, Ferizli Sıraahmetler Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.