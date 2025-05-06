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Ferizli’de Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

FERİZLİ’DE TRAKTÖR KAZASI

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde, fındık bahçesinde ilaçlama yapan sürücü, kontrolünü kaybederek devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın detayları, Ferizli ilçe merkezinde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi olan 55 yaşındaki Tahsin Akçay, üç çocuk babasıydı.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

İlaçlama işlemi sırasında traktörünün hakimiyetini kaybeden Akçay, aletin devrilmesiyle ciddi şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Akçay’ın kazadan sonra yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Tahsin Akçay hastane morguna kaldırıldı. Akçay, Ferizli Sıraahmetler Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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