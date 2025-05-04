Ferman Ü. İnşaattan Düştü, Yaralandı

İNŞAATTA KAZA

Samsun’un Atakum ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Ferman Ü. (27), yaralandı. Olay, sabah saat 10.00 civarında Beypınar Mahallesi 1391. Sokak’ta gerçekleşti. 8 katlı inşaatın ikinci katında dış cephe mantolama işi yapan Ferman Ü., dengesini kaybederek zemine düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Ferman Ü., olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.