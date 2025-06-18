Fernando Muslera Duygularını Paylaştı. Galatasaray’ı Özlemle Anlattı!

FERNANDO MUSLERA’NIN YOUTUBE AÇIKLAMALARI

14 sezon boyunca Galatasaray forması giyen ve sezon sonunda kulüp ile yollarını ayıran Fernando Muslera, kulübün YouTube kanalı üzerinden dikkat çekici açıklamalar yaptı. Muslera, bugüne kadar neden Türkçe röportaj vermediğini anlatırken, Süper Lig’de küme düşen Bursaspor için de duygularını paylaştı.

GALATASARAY’IN ATMOSFERİ

Galatasaray’daki atmosfer hakkında konuşan Muslera, “Galatasaray her zaman farklı. Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE RÖPORTAJ NEDENİ

İlk kez Türkçe röportaj vermesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Muslera, “Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.” şeklinde konuştu. “Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında.” ifadesine ise gülerek, “Var var ama söylemiyorum şimdi. İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.” yanıtını verdi.

Muslera, teknik direktör Okan Buruk hakkında ise çok olumlu yorumlarda bulundu. “Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.” dedi.

İSKENDER AŞKINI PAYLAŞTI

Muslera, Türkiye’de en sevdiği yemeğin iskender olduğunu belirterek, “En sevdiğim yemek İskender. Bursaspor ne zaman ligden düştü, ben o zaman çok üzüldüm. Her gittiğimizde maçtan önce yiyorduk. Müthişti.” diyerek Bursaspor ile olan anılarını paylaştı.