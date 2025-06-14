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Fernando Muslera Estudiantes ile Anlaştı

FERNANDO MUSLERA’NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

2011 yılından itibaren Galatasaray forması giyen ve bu süreçte 14 yıl içinde toplam 19 kupa kazanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın yeni takımı belirlendi. Son alınan bilgilere göre, Muslera, Arjantin Ligi’nin takımlarından Estudiantes ile anlaştı. Uruguaylı file bekçisinin Estudiantes ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.

TAKIM DEĞİŞİKLİĞİ VE TEKLİFLER

Muslera’nın, Uruguay ekiplerinden Penarol’den de 1.5 yıllık bir teklif aldığı, ancak bu teklifin daha düşük maaş önerisi sunması nedeniyle Estudiantes’in teklifini kabul ettiği bildiriliyor. Bu sezona Galatasaray ile 43 maçta çıkan Muslera, kalesinde 53 gol görürken, 13 maçta gol yemeden tamamladı. Ayrıca, Kayserispor ile oynanan maçta penaltıdan bir kez fileleri havalandırmayı başardı.

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