Fernando Muslera Estudiantes ile anlaştı

FERNANDO MUSLERA’NIN YENİ TAKIMI

2011 yılında Galatasaray’a katılan ve 19 kupa kazanarak 14 yıllık bir süreçten sonra takımdan ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın yeni takımı netlik kazandı. Arjantin Ligi’nde mücadele eden Estudiantes ile anlaşma sağladı.

ESTUDIANTES KULÜBÜNÜN DETAYLARI

Cesar Luis Merlo’nun haberine göre, Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Muslera’nın, Penarol’den de 1.5 yıllık bir teklif aldığını ancak daha düşük bir maaş sunulduğu için Estudiantes’in teklifini tercih ettiği ifade ediliyor. Estudiantes, Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yer alan La Plata şehrinin futbol kulübüdür ve renkleri kırmızı-beyazdır.

HİKAYENİN KÖKENLERİ

Kulüp, 4 Ağustos 1905 tarihinde öğrenciler tarafından kuruldu. Amblemindeki 10 yıldız, kulübün şimdiye kadar kazandığı şampiyonlukları simgeler. Bu şampiyonluklardan dördü ulusal, beşi ise uluslararası düzeyde elde edilmiştir.