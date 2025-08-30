Fernando Muslera, Estudiantes’te Fırtına Gibi

GALATASARAY’DAN AYRILIK VE YENİ BAŞLANGIÇ

Galatasaray ile yollarını ayırarak kariyerine Arjantin temsilcisi Estudiantes’te devam eden Fernando Muslera, yeni takımıyla büyük bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı formayı giyerek birçok başarıya imza atan Uruguaylı kaleci, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Türkiye’ye veda etmişti.

ESTUDIANTES’TE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

39 yaşındaki eldiven, Estudiantes formasıyla kısa zamanda önemli bir etki yaratmayı başardı. İlk 9 maçında 4 defa kalesini gole kapatmayı başaran Muslera, takımının yükselişinde kritik bir rol oynadı. Arjantin basını, “Estudiantes, kötü gidişattan galibiyet serisi yakalayan bir takıma dönüştü. Muslera’nın güven veren performansı, savunmaya da güç kattı” sözleriyle tecrübeli kaleciyi övdü.

KALİTE DEĞERLENDİRMESİ

Muslera, Estudiantes’teki 9 resmi karşılaşmada 4 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 8 gol yemiş durumda. Bu istatistikler, onun Arjantin liginde gösterdiği başarılı performansı yansıtıyor. Tecrübeli kalecinin etkisi, takımının oyununa yansıdığı için Arjantin medyasında geniş yer buluyor.