Fernando Muslera, Galatasaray’da mutluyum

FERNANDO MUSLERA’NIN RÖPORTAJI

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, “14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye’nin en büyük kulübünde, Galatasaray’da bulunduğum ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum” açıklaması yaptı. Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Muslera, Galatasaray forması giydiği süre zarfında hem iyi hem de kötü günler geçirdiğine dikkat çekti. Son güne kadar elinden geleni yapacağını belirtti.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Muslera, Trabzon’da bu galibiyeti elde etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. “Şahsi olarak ilk günden beri maksimumu vereceğim diye söylüyorum. Bazı günlerim iyi bazı günlerim kötü olmuş olabilir. Fakat son güne kadar bu sevdiğim ve mutlu olduğum kulübe elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sezon boyunca bize destek oldular. Her yerde bizim yanımızdaydılar. Çarşamba günü kupa maçımız var. Onu kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da tekrar galip gelerek üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

Gelecek sezon Galatasaray’da kalmasına dair bir soru üzerine Muslera, “Hayır henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma fikrimiz yok. Eğer arşivlere bakarsanız, zaten ilk günden beri söylediğim şeyi görürsünüz. ‘Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim’ demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye’nin en büyük kulübünde, Galatasaray’da bulunduğum ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. İki oğlum burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var. Son güne kadar da yüzde 100’ümü vermeye devam edeceğim” dedi.

TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ

Galatasaray’da yer aldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Muslera, “Yabancı olarak bu beni çok mutlu ediyor. Zengin Galatasaray tarihinin ve Türkiye futbol tarihinin bir parçası olmak bizim için büyük bir gurur. Futbol tutkusu bu ülkede çok önemli ve kıymetli. Bunun değerini bilmeleri gerekiyor. Galatasaray olarak da Fernando olarak da tarih yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Uruguay’a gittiğimde tüm arkadaşlarıma buradaki hatıralarımı anlatacağım. Takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan bahsedeceğim. Hepsi ile yaşadığım harika hatıralarım var” şeklinde konuştu.