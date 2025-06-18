Fernando Muslera’nın Galatasaray açıklamaları

14 YIL GALATASARAY’DA GEÇİRDİĞİ DÖNEMİ PAYLAŞTI

14 sezon boyunca Galatasaray formasını giyen Fernando Muslera, sezonun tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulübün YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Muslera, Türkçe röportaj vermeme nedenini ve Süper Lig’de küme düşen Bursaspor’u ne kadar üzüntüyle karşıladığını dile getirdi. Muslera, Galatasaray’daki atmosfer hakkında şunları söyledi: “Galatasaray her zaman farklı. Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi, nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.”

TÜRKÇE RÖPORTAJ VERMEMENİN NEDENİ

Muslera, Türkçe röportaj vermemesine dair gelen soruya yanıt verdi: “Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.” Ayrıca, soyunma odasında Türkçe sinirlenip söylenip söylenmediği sorusuna ise Muslera, “Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.” yanıtını verdi.

OKAN BURUK VE YEMEK AŞKINI ANLATTI

Okan Buruk hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Muslera, “Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de en sevdiği yemeği İskender olarak belirten Muslera, “En sevdiğim yemek İskender. Bursaspor ne zaman ligden düştü, ben o zaman çok üzüldüm. Her gittiğimizde maçtan önce yiyorduk. Müthişti.” şeklinde konuştu.