Fernando Muslera’nın Yeni Takımı Belli

GALATASARAY’DAN AYRILIŞIN ARDINDAN YENİ ADRESİ

Fernando Muslera, Galatasaray ile olan 14 yıllık ilişkisinden sonra Türkiye’ye veda ediyor. Uruguaylı kalecinin menajeri Rodrigo Lubetkin, ESPN’e yaptığı açıklamayla Muslera’nın yeni takımının Estudiantes olduğunu açıkladı.

YENİ TAKIMINA TRANSFER NOKTASI

Lubetkin, “Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes’ten yana oldu” diyerek, Muslera’nın karar sürecini anlattı. Menajer, görüşmelerin Penarol ile uzadığını, Estudiantes’in ise kararlı tavır sergilediğini vurguladı. Bu durumun Muslera için çok kıymetli olduğunu belirten Lubetkin, “Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye’de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik” sözleriyle de Muslera’nın kararını netleştirdi.

KARİYERİNE BÜYÜK BİR BİTİŞ

Muslera, Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerini büyük bir şekilde sonlandırmaya aylar öncesinden karar vermişti. Orada yıldızlaştı, rekorlar kırdı ve şampiyonluklar yaşadı. Son olarak, “Evinin yakınına dönmek istiyordu” diyerek Muslera’nın hedeflerinden birini de ortaya koydu.