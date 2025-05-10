Fernando Muslera, Trabzonspor galibiyetini kutladı

GALATASARAY’IN BAŞARISI VE MUSLERA’UN DUYGULARI

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig’in 35’nci haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yenmenin sevincini yaşadıklarını aktardı. Maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu önemli karşılaşmadan 3 puan çıkarmanın kendileri için kritik olduğunu belirtti. Muslera, “Çok mutluyum, çok önemli bir maçtı. Trabzon’da bu maçı kazanabilmek bizim için çok önemliydi. Şahsi olarak ben ilk günümden beri bunu söylüyorum, her zaman maksimumu vereceğim” dedi. Muslera, zaman zaman iyi ya da kötü günler geçirebileceğini, fakat bu sevdiği kulübe son güne kadar elinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade etti.

TAKIMA VE TARAFTARA TEŞEKKÜR

Muslera, takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür ederek, “Taraftarımız sene boyunca bizi destekledi. Her yerde bizim yanımızdaydılar. Çarşamba günü şimdi bir kupa maçımız var ve onu kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da tekrar maçtan galip ayrılıp üç sene üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. “Önümüzdeki sezon için kararını verdi mi?” sorusuna ise, “Henüz konuşmadık. Fakat şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma gibi bir fikrimiz yok” yanıtını verdi.

GALATASARAY’DA GEÇEN 14 YIL

Galatasaray’da geçirdiği yılları değerlendiren Muslera, “Arşivlere bakarsanız ilk günden söylediğim şeyi görürsünüz. ‘Ben buraya kupalar kaldırmak için geldim’ demiştim. 14 yıldır gerçekten ciddi sayıda kupalar kaldırdım ve kazandım” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin en büyük kulübünde yer almaktan ve bu başarıları kazanmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Muslera, “Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. İki oğlum da burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var” şeklinde konuştu.

FUTBOL TUTKUSUNUN ÖNEMİ

Bir gazetecinin, sezonu çifte kupayla tamamlarsa Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacağını hatırlatması üzerine Muslera, “Zengin Galatasaray tarihinin ve Türkiye futbol tarihinin bir parçası olmak, bu şekilde kendimizi yazdırmak gerçekten çok büyük bir gurur” dedi. Futbol tutkusunun Türkiye’de çok değerli olduğunu vurgulayan Muslera, “Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Galatasaray olarak da Fernando olarak da tarih yazdık ve yazmaya devam ediyoruz. Ben bir gün bıraktığımda bütün arkadaşlarıma, oğullarıma hatıralarımı anlatacağım. Takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan bahsedeceğim. Hepsiyle yaşadığım harika hatıralarım var” şeklinde sözlerini tamamladı.