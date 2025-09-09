Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

FERNANDO MUSLERA’DAN ANLAMLI MESAJ

Galatasaray kalesini 14 yıl boyunca koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kaleyi devralan Uğurcan Çakır’a sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj iletti. Galatasaray’da büyük başarılara imza atan Muslera, yaptığı paylaşımda “Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık.” dedi. Bu paylaşım, kısa sürede dikkat çekici bir şekilde gündem oldu.

UGURCAN ÇAKIR’IN YENİ DÖNEMİ

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Çakır, sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşıyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde görev alarak hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtiyor.