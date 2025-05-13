Fernando Muslera, Yarın Önemli Maçımız Var

GALATASARAY KAPTANI MUSLERA’DAN HEDEFLERİ GÜÇLENDİREN AÇIKLAMALAR

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’la yapacakları final maçını kazanarak sezon başında belirledikleri bir hedefi gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci, Türkiye Kupası’nda final oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Muslera, “Sezon başında belirlediğimiz 3 hedeften biri için mücadele edeceğiz. Yarın çok önemli. Bu hafta içinde uzun sezonun sonunda koyduğumuz hedeflere ulaşmaya da çok yakınız. Yarın bizi büyük bir maç bekliyor. İnşallah galip geliriz.” diye konuştu.

Türkiye’de kazandığı kupalarla Galatasaray tarihinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu aktaran Muslera, “İsmimin Bülent Korkmaz ile anılması harika bir his. Onu geçmek ise daha da büyük bir his.” dedi. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile aralarındaki iyi ilişkiye dikkat çeken Muslera, “Uğurcan ile aramız çok iyi. Kapasitesini göstermiş, kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için hem kaptanlık yapıyor hem de kalecilik yapıyor. Taraftarın da sevgilisi. Takımı için elinden geleni yapıyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TEKKE’DEN YANIT GELİYOR

Uğurcan Çakır’a sezon sonunda eldivenlerini bırakmayı isteyip istemediği sorusu üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Muslera’nın eldivenleri bırakmasına gerek yok. Uğurcan’ın çok değerli ve efsane olduğu eldivenleri zaten var. Biz onu böyle hatırlayacağız. Bu soruyu kabul etmiyorum.” dedi. Muslera ise, “Ben hoca değilim. Uğurcan’ın kapasitesi ve ne kadar iyi bir kaleci olduğu çok belli. Bunun kararları hocalar tarafından alınır.” yanıtını verdi.

MUSLERA’DAN TÜRKÇE YANIT

Fatih Tekke, Fernando Muslera’dan Türkçe açıklama yapmasını isteyerek, “Muslera güzel Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşsana.” dedi. Uruguaylı file bekçisi, Türkçe olarak, “Hocam Türkçe biliyorum ama konuşmak zor.” diyerek cevap verdi.